Nissan X Trail — компактный кроссовер выпускаемый с 2000 года. Первое поколение — T30 производилось в 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 и 2007 году. Второе T31 в 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 и 2013 году. Уже с 2014 года по настоящее время на рынки поставляется третье поколение, которое имеет маркировку кузова T32. Все модели проходили рестайлинг. В данной статье Вы найдете информацию с описанием блоков предохранителей и реле ниссан х трейл всех 3-х поколений (T30, T31, T32), а так же их фотографии и схемы. Отдельно выделим предохранитель отвечающий за прикуриватель.

Сверяйте актуальное назначение элементов схем с Вашим описанием на обратной стороне защитной крышки блока.

Т30

Блок в салоне

Находится в панели приборов.

Фотография

Схема предохранителей

Описание (Вариант 1)

1 10А Топливный насос 2 10А Указатели поворота 3 10А Блок управления двигателем 4 10А Аудиосистема, навигационная система 5 10А Диагностический разъем, блок управления коробкой передач, центральный замок, противоугонная система, электропривод стеклоподъемников, обогреватель заднего стекла, лампы освещения салона, люк, предупреждающие устройства и индикаторы, навигационная система 6 20А Стеклоочиститель и омыватель переднего стекла 7 10А Блок управления двигателем, блок управления системы освещения в дневное время 8 10А ABS/ESP, система управления полным приводом (4WD) 9 10А SRS 10 15А Топливный насос, блок управления двигателем 11 10А Блок управления двигателем, блок управления коробкой передач, ABS/ESP, система управления полным приводом (4WD), SRS, комбинация приборов, очиститель/ омыватель фар 12 10А Блок управления коробкой передач, фонари заднего хода, навигационная система 13 10А Блок управления двигателем 14 10А Обогрев сидений 15 10А Кондиционер/ отопитель 16 10А Стеклоочиститель и омыватель заднего стекла 17 15A Прикуриватель, разъем питания дополнительного оборудования 18 10А Прикуриватель, разъем питания дополнительного оборудования 19 15А Кондиционер/ отопитель 20 10А Электропривод зеркал заднего вида 21 Не используется 22 15А Выключатель стоп-сигналов, блок управления коробкой передач, ABS, система управления полным приводом (4WD) 23 15А Прикуриватель, разъем питания дополнительного оборудования 24 15А Кондиционер/ отопитель 25 20А Блок управления двигателем, обогрев заднего стекла 26 10А Лампы освещения салона 27 10А Обогрев заднего стекла 28 10А Блок управления двигателем, блок управления коробкой передач, центральный замок, противоугонная система, обогрев заднего стекла, лампы освещения салона, люк, предупреждающие устройства и индикаторы S Запасные предохранители

Перевод назначения с крышки на русском (Вариант 2)

Heater Seat — Подогрев сидений Turn Signal — Указатель поворота Injector — Форсунки мотора QR, блок управления двигателем AUDIO — Аудиосистема (Отключаемое питание) Electronic Parts — Диагностический коннектор, блокировка рычага переключения АКПП Х-Трейла, реле стеклоподъемнников, блок TIME CONTROL (Управление центральным замком, люком, задержкой света в салоне, обогревом заднего стекла и др.) FR WIPER — Очиститель и омыватель лобового стекла Starter Signal — Сигнал включенного стартера, блока дневного света и блока управления двигателем YD (по настоящее время) и для двигателей Nissan QR по август 2003 года. 4 WD ABS — Подключаемое питания блока управления ABS, ESP, 4WD. AIR BAG — подушки безопасности Fuel pump — бонзонасос (двигатель QR), топливо перекачивающий насос (дизельный двигатель YD) METER — Приборная панель, реле-таймер омывателя фар A/T Control — Фонарь заднего хода, система управления автоматической коробки переключения передач Engine Control — Подогрев датчиков кислорода, реле вентиляторов, реле блокировки стартера (Х-Трейл с АКПП) Запасной AIR CON — Климат контроль, реле и муфта включения компрессора кондиционера RR WIPER — Очиститель омывателя заднего стекла CIG Lighter — прикуриватель CIG Lighter — Реле прикуривателя Blower MOTOR — Мотор вентилятора салона печки MIRROR — Электропривод зеркал Запасной STOP LAMP — Стоп-сигнал, управляющий сигнал о торможении для АБС, ESP, блока управления двигателем Power Socket — Электророзетки (водительский бардачок и багажник) Blower Motor — Мотор вентилятора салона печки RR DEFOG — Обогреватель заднего стекла КROMM LAMP — Плафоны освещения салона, в том числе багажного отделения, лампочка для карт и подсветка дверных проемов HEATER MIRROR — Обогрев зеркал Electronic parts — Постоянное питание щитка приборов, блока time control, часы, климат-конроль, блока управления дистанционным управлением дверьми

Если у Вас не работает прикуриватель проверьте предохранители с номерами 23, 17 и 18 на 15А.

Реле

Обозначение

R1 — Реле PTC

R2 — Реле стеклоподъемников

R3 — Реле зажигания

R4 — Реле вентилятора отопителя

R5 — Вспомогательное реле

Так же в передней стойки в ногах водителя могут размещать несколько реле (R1 — обогрева заднего стекла/зеркал, R2 — Реле топливного насоса)

Блоки под капотом

Общее расположение элементов

Монтажный блок предохранителей (около аккумулятора) Реле накаливания Блок реле ESP (автомобили с правым рулем) Блок реле ESP (автомобили с левым рулем) Блоки реле (основной и дополнительный)

Монтажный блок предохранителей

Вариант 1

Схема с расшифровкой

Вариант 2

Схема

Назначение элементов

A 100/120А Генератор, блок предохранителей в моторном отсеке (предохранители: № B по G, 39 по 43) B 40А Центральный замок, электропривод стеклоподъемников, люк, электропривод сидений C 40А Вентилятора системы охлаждения D 40А Вентилятора системы охлаждения E 30А Очистители и омыватели фар F 60А Свечи накаливания G 80А Блок предохранителей в салоне H 80А Система кондиционирования/ отопления, блок предохранителей в салоне (предохранители: № 18, 20, 23) I 50А Система курсовой устойчивости (ESP) J 30А Замок зажигания K 40А ABS L 30/40А ABS, ESP (30А с ESP, 40А без ESP) M — 31 10А Лампы наружного освещения, очистители и омыватели фар, предупреждающие устройства и индикаторы 32 15А Аудиосистема, навигационная система, телефон 33 10А Блок управления двигателем, противоугонная система 34 10А Генератор, противоугонная система 35 15А Указатели поворота 36 10А Задний противотуманный фонарь 37 10А ABS, система управления полным приводом (4WD) 38 — 39 15А Блок управления двигателем 40 15А Блок управления двигателем, лампы наружного освещения 41 15А Лампы наружного освещения, противотуманные фонари 42 15А Противотуманные фары 43 20А Блок управления двигателем, противоугонная система

Блоки с реле

Описание

R1 Реле ламп

R2 Реле системы освещения в дневное время, левые (с системой освещения в дневное время)

R3 Реле системы освещения в дневное время, правые (с системой освещения в дневное время)

R4 Реле заднего противотуманного фонаря

R5 Реле передних противотуманных фар

R6 Реле запрещения запуска («Р»/»N»)

R7 Реле кондиционера

R8 Реле звукового сигнала

R9 Реле вентилятора системы охлаждения 1

R10 Реле блока управления дроссельной заслонкой

R11 Реле вентилятора системы охлаждения 3

R12 Реле системы полного привода

R13 Реле вентилятора системы охлаждения 2

R14 Реле омывателя фар

В некоторых моделях место реле номер 14 расположены предохранители: 10А — заднего противотуманного фонаря, 15А — подогрев лобового стекла (зона дворников), 15А — блок управления двигателем и 20А — блок управления ксеноновыми фарами.

T31

Блок в салоне

Находится в панели приборов за защитной крышкой, там же где и у предыдущие поколения.

Вариант 1

Схема

Обозначение

1 10А Электропривод зеркал, аудиосистема 2 10А Розетки 3 15А Прикуриватель 4 Не используется 5 15А Вентилятор климатической установки 6 15А Вентилятор климатической установки 7 10А Система без ключевого доступа 8 15А Дополнительные фары 9 10А Блок управления полным приводом 10 10А Стоп-сигналы 11 10А Освещение салона 12 10А Комбинация приборов 13 10А Блок управления электрооборудованием кузова (BCM) 14 10А Аудиосистема 15 10А Обогрев зеркал 16 20А Аудиосистема 17 10А Насос стекло омывателя 18 10А Комбинация приборов 19 10А Подушки безопасности 20 10А Диагностический разъем, блок управления двигателем, корректор фар

За прикуриватель отвечает предохранитель номер 3 на 15А.

R1 — Реле дополнительного оборудования

R2 — Реле вентилятора климатической установки

R3 — Реле дополнительных фар

R4 — Реле обогрева сидений

R5 — Реле дополнительных фар

Вариант 2

Фото — схема

Расшифровка

F1 10А Аудиосистема, электропривод наружных зеркал F2 15А Передняя розетка (прикуриватель) F3 15А Прикуриватель F4 10А Кондиционер, электрообогреватель салона F5 15А Электромотор отопителя F6 15А Электромотор отопителя F7 10А Дополнительное оборудование F8 15А Датчики вариатора (механическая КП) F9 15А Аудиосистема F10 10А Лампы стоп-сигналов F11 Резерв F12 10А Блок управления электро оборудованием салона F13 10А Электрооборудование F14 15А Розетка задняя (если установлена) F15 10А Обогрев зеркал F16 10А Блок управления электрооборудованием салона F17 15А Электрооборудование F18 20А Мото редуктор стеклоочистителя ветрового окна F19 10А Подушки безопасности системы SRC F20 10А Обогрев сидений R1 Реле дополнительное оборудование салона R2 Реле электро вентилятора отопителя

Если не работает прикуриватель проверьте предохранители с номерами 2 и 3 на 15А.

Блоки под капотом

Во втором поколении ниссан икстрейл под капотом рядом с аккумуляторной батареей находятся 2 блока с предохранителями. Для доступа к ним, надо убрать патрубок воздуховода.

Блок А

Вариант 1

Схема

Обозначение

1 ABS, ESP (50А с ESP, 40А без ESP) 2 30А ABS, ESP 3 30А Омыватель фар 4 60А Электроусилитель рулевого управления 5 10А Звуковой сигнал, генератор 6 10А Дневные ходовые огни 7 10А Насос охлаждения турбокомпрессора 8 20А Обогрев сидений 9 10А Блок управления коробкой передач 10 30А Дополнительный обогреватель 11 30А Дополнительный обогреватель 12 15А Аудиосистема 13 40А Вентилятор системы охлаждения двигателя 2 14 40А Замок зажигания 15 40А Вентилятор системы охлаждения двигателя 1 16 50А Блок управления стекло подъемниками, блок управления электрооборудованием кузова R1 Реле звукового сигнала R2 Реле вентилятора системы охлаждения (высокая скорость) R3 Реле дневных ходовых огней (Европа) Реле звукового сигнала R4 Реле омывателя фар (бензиновые двигатели) Реле подогревателя (дизельные двигатели) R5 Реле вентилятора системы охлаждения (низкая скорость) R6 Реле стоп-сигналов (бензиновые двигатели) Реле подогревателя (дизельные двигатели)

Вариант 2

Назначение

F1 20А Турбина охладителя воздуха (турбодизель) F2 10А Блок переключателя режимов работы трансмиссии (автомобили с полным приводом) F3 10А Генератор F4 10А Звуковой сигнал FL5 60/30A Электро усилитель рулевого управления, насос омывателя фар, система ABS F6 40А Система ABS, система курсовой устойчивости F7 30А Электрообогреватель салона (для автомобиля с дизельным двигателем) F8 30А Электрообогреватель салона F9 30А Электрообогреватель салона F10 Резерв FL11 50/30/40A Вентилятор системы охлаждения двигателя, зажигание F12 40A Блок управления электрооборудованием салона R3 Реле звукового сигнала R4 Реле вентилятора системы охлаждения двигателя R5 Реле насоса омывателя фар

Блок Б

Вариант 1

Схема

Обозначение

1 Не используется 2 Не используется 3 10А Дальний свет с правой стороны 4 10А Дальний свет с левой стороны 5 10А Задние габаритные огни 6 10А Передние габаритные огни 7 Не используется 8 30А Стеклоочиститель 9 15А Ближний свет с левой стороны 10 15А Ближний свет с правой стороны 11 10А Компрессор кондиционера 12 Не используется 13 Не используется 14 Не используется 15 15А Обогрев заднего стекла, обогрев зеркал 16 15А Обогрев заднего стекла, обогрев зеркал 17 15А Топливный насос 18 10А Реле стартера, датчик режимов работы АКП 19 10А Блок управления ABS 20 10А Лампы заднего хода, датчик состава смеси 21 15А Дроссельная заслонка 22 20А Блок управления двигателем 23 15А Лямбда зонд 24 15А Форсунки 25 R1 Реле обогрева заднего стекла R2 Главное реле (блок управления двигателем) R3 Реле ближнего света фар R4 Реле передних противотуманных фар R5 Реле стартера R6 Реле вентилятора системы охлаждения 3 R7 Реле вентилятора системы охлаждения 2 R8 Реле вентилятора системы охлаждения 1 R9 Реле зажигания

Вариант 2

Схема

Расшифровка

F1 15А Обогреватель стекла F2 15А Обогреватель стекла F3 15А Противотуманные фары F4 30А Очиститель ветрового стекла F5 15А Лампа ближнего света правой фары F6 15А Лампа ближнего света левой фары F7 10А Лампа дальнего света правой фары F8 10А Лампа дальнего света левой фары F9 10А Лампы габаритных огней F10 Резерв F11 15А Управление трансмиссией F12 20А Блок управления двигателем F13 10А Компрессор кондиционера F14 10А Лампы света заднего хода F15 10А Коробка передач F16 10А Система управления двигателем F17 15А Топливный насос F18 10А Система питания (топливные форсунки) F19 10А Гидро электронный блок ABS F20 Резерв R6 Реле системы зажигания R8 Реле обогреватель стекла двери задка R16 Реле малых оборотов вентилятора системы охлаждения двигателя I R17 Реле высоких оборотов вентилятора системы охлаждения двигателя II

Блок на клемме аккумулятора

На плюсовой клемме аккумуляторной батареи находятся предохранители в виде плавких ставок высокой мощности.

EfA — 250/140А генератор, цепи предохранителей EBfB и EBfC

EfB — 100А цепи предохранителей блока в моторном отсеке

EfC — 100А освещение, климатическая установка

EfD — 80/100А реле зажигания, цепи предохранителей блока в моторном отсеке

EfE — 80/100А цепи предохранителей блока в моторном отсеке

EfN — 60А блок управления свечами подогрева

T32

Блоки в салоне

Они находятся в торце панели приборов с обоих концов.

Левый блок (основной)

Фото — пример (перевернутое изображение)

Схема

Описание

1 15А Указатели поворота, аварийная сигнализация (блок кузовной электроники (BCM)) 2 5А Блок управления полным приводом 3 20А Центральный замок (блок кузовной электроники (BCM)) 4 15А Задний стеклоочиститель (блок кузовной электроники (BCM)) 5 20А Центральный замок (блок кузовной электроники (BCM)) 6 10А Блок управления полным приводом, диагностический разъем, парковочный тормоз 7 10А Блок кузовной электроники (BCM) 8 5А Переключатель муфты сцепления 9 1А Антенна противоугонной системы Nissan (NATS) 10 10А Выключатель стоп-сигнала 11 20А Аудиосистема 12 10А Сабвуфер (опциональный разъем) 13 10А Комбинация приборов 14 5А Блок кузовной электроники (BCM), блок управления сиреной 15 20А Аудиосистема, блок управления навигацией, система кругового обзора 16 20А Аудиосистема, блок управления навигацией, система кругового обзора 17 15А Мотор отопителя, кондиционер 18 10А Запасной предохранитель 19 20А Прикуриватель 20 10А Кондиционер, педаль тормоза, выключатель стоп-сигнала (R9M), блок управления зеркалами 21 10А ABS, блок управления ABS, система динамического контроля устойчивости автомобиля (VDC) 22 10А Подогрев зеркал 23 15А Обогрев заднего стекла 24 15А Обогрев заднего стекла 25 20А Реле освещения салона (блок кузовной электроники (BCM)), опциональный разъем 26 5А Блок управления навигацией, корректор фар, аудиосистема 27 15А Мотор отопителя, кондиционер, реле Bypass 28 15А Подогрев передних сидений 29 10А DC/DC преобразователь 30 10А Выключатель стоп-сигнала. датчик угла поворота рулевого колеса, блок управления Sonar, блок управления ESP,блок управления полным приводом, диагностический разъем, аудиосистема, блок управления навигацией, система кругового обзора Around View Monitor, парковочный тормоз. модуль шасси, зеркало с автоматическим затемнением, опциональный разъем, комбинированный переключатель, реле подогрева топлива. датчик дистанции, передняя камера, реле PTC: 1, 2, 3 31 5А Комбинация приборов, диод 32 10А Подушки безопасности 33 15А Омыватель стекла, комбинированный переключатель

За прикуриватель отвечает предохранитель номер 19 на 20А.

Отдельные элементы реле находятся с обратной стороны блока: Зажигание, Отопитель, Обогрев заднего стекла, Вспомогательное реле.

Правый блок

Присутствует преимущественно в автомобилях с системой старт-стоп.

Обозначение

54 10А Датчик угла поворота рулевого колеса 55 10А Диод 56 10А Аудиосистема, система кругового обзора Around View Monitor, датчик дистанции, передняя камера 57 10А Блок управления двигателем, блок управления коробкой, датчик диапазона трансмиссии, блок предохранителей в моторном отсеке, датчик нейтрального положения, датчик первичной скорости, датчик вторичной скорости, датчик оборотов, выключатель задней скорости 58 Не используется 59 10А Кондиционер 60 10А ABS, блок управления ABS, система динамического контроля устойчивости автомобиля (VDC) 61 Не используется 62 Не используется 63 20А Аудиосистема, блок управления навигацией, система кругового обзора Around View Monitor 64 Не используется

R1 — Вспомогательное реле

R2 — Зажигание

Блоки под капотом

В моторном отсеке 4 блока с предохранителями. 2 монтажных блока находятся рядом с аккумулятором, предохранители высокой мощности на клемме аккумулятора и за бампером сбоку под фарой еще один дополнительный.

Блок А

Схема

Расшифровка

81 10А Блок управления двигателем 82 15А Блок управления двигателем, 83 15А Дроссельная заслонка, блок управления двигателем, клапан адсорбера (EVAP), датчик массового расхода воздуха, катушки зажигания, главное реле, выпускной клапан, впускной клапан, топливный насос высокого давления, форсунки, блок предохранителей в моторном отсеке, датчик соотношения воздух топливо, подогреватель топлива, датчик наличия воды в топливе, обходной клапан охлаждающей жидкости 84 10А Блок управления двигателем,клапан впускного коллектора, выпускной клапан грм, впускной клапан грм, промежуточный клапан грм 85 15А Датчик соотношения воздух топливо, подогреваемый кислородный датчик, клапан турбонаддува, блок управления двигателем, блок управления свечами накаливания 86 15А Форсунки, катушки зажигания, блок предохранителей 87 15А Реле компрессора кондиционера 88 Не используется 89 Не используется 90 30А Реле переднего стеклоочистителя, мотор переднего стеклоочистителя 91 20А Реле топливного насоса 92 Не используется 93 10А Блок управления двигателем, блок управления коробкой, датчик диапазона трансмиссии, блок предохранителей в моторном отсеке, датчик нейтрального положения, датчик первичной скорости, датчик вторичной скорости, датчик оборотов, датчик заднего хода / нейтральной передачи 94 Не используется 95 5А Блок блокировки рулевого колеса 96 10А Реле повторного запуска (старт-стоп) 97 10А Передний правый комбинированный фонарь, передний левый комбинированный фонарь, компрессор, датчик диапазона трансмиссии, блок предохранителей в моторном отсеке, датчик нейтрального положения, выключатель задней скорости, датчик заднего хода / нейтральной передачи

Блок Б

Схема

Таблица с описанием

41 15А Звуковой сигнал 42 30А R9M: Реле PTC 2 43 30А R9M: Реле PTC 3 44 30А R9M: Реле PTC 1 45 30А Парковочный тормоз 46 30А Опциональный разъем 47 15А Звуковой сигнал 48 30А Парковочный тормоз F 50А ESP 50А R9M: Стеклоподъемники, люк, шторка, электропривод сидений G 30А ABS H 50А ESP 30А R9M: Реле вентилятора системы охлаждения двигателя I 30А Стартер 50А R9M: ESP J 30А Электропривод двери багажника 50А R9M: ESP K 40А ABS 30А R9M: Реле вентилятора системы охлаждения двигателя L 30А Стартер, блок предохранителей (E14) M 50А Стеклоподъемники, люк, шторка, электропривод сидений 40А R9M: ABS

Блок за бампером

Фото пример и схема с обратной стороны крышки

HEATED SCREEN Обогрев стекла H/LAMP WASHER RELAY Реле омывателей фар ANTI THEFT HORN RELAY Реле звукового сигнала противоугонной системы HEATED FRONT SCREEN RELAY Реле обогрева лобового стекла

Блок на аккумуляторе

Расположен на плюсовой клемме аккумуляторной батареи.

Данная статья носит информационный характер. Напомним еще раз, что актуальное обозначение для Вашего автомобиля, находится на защитной крышке.

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