Ford Mondeo 2 предохранители и реле

Компактный автомобиль Ford Mondeo 2 го поколения выпускался в 1996, 1997, 1998, 1999 и 2000 году. На американском рынке продавались аналоги этой модели — Ford Contour и Mercury Mystique. В данной статье мы представим описание предохранителей и реле Форд Мондео 2 поколения со схемами блоков в которых они находятся и фото — примерами исполнения блоков. Отдельно выделим предохранитель отвечающий за прикуриватель.

форд мондео 2

В данной модели предусмотрены два основных блока с предохранителями и реле. Один расположен в салоне, другой под капотом.

Блок в салоне

Он находится под панелью приборов с левой стороны.

Фото — пример

Фотография блока в салоне мондео 1

Схема

Схема блока в салоне

Назначение предохранителей

197,5A Электропривод зеркала заднего вида на двери
2010A Очиститель/ омыватель лобового стекла, очиститель омыватель заднего стекла
2130A/40A Электропривод стеклоподъемников, блоку правления электроприводом люка
227,5A Электронный блок управления ABS
2315A Указатели поворота, система активной подвески, система поддержания скорости, комбинация приборов, переключатель системы управления КПП, блок контроля исправности ламп, обогреватели форсунок омывателя лобового стекла, реле подогревателя топливного фильтра
2415A Стоп-сигналы
2520A Центральный замок, противоугонная система, диагностический разъем
2620A Противотуманные фары
2715A Прикуриватель
2830AРеле насоса омывателя фар, электропривод сидений
2930A Обогреватель заднего стекла
307,5A Система управления двигателем, комбинация приборов, вспомогательный блок сигнализации, часы/маршрутный компьютер
317,5А Подсветка комбинации приборов
327,5А Аудиосистема, Радио
337,5A Передние габариты — левые
347,5А Лампы освещения салона, часы, электропривод зеркал, привод открывания крышки багажника/задней двери
357,5A Передние габариты — правые
3615A/30A Аудиосистема, усилитель выходного сигнала аудиосистемы 10А Подушки безопасности
3730A Реле электродвигателя вентилятора отопителя
387,5A Подушка безопасности

За прикуриватель отвечает предохранитель номер 27 на 15А.

Реле

  • R12 Реле освещения салона
  • R13 Реле обогрева заднего стекла
  • R14 Реле вентилятора отопителя
  • R15 Реле стеклоочистителя
  • R16 Реле зажигания
  • D2 Диод для защиты от обратного тока

Блок под капотом

Он находится с левой стороны, рядом с аккумуляторной батареей. Возможно несколько вариантов его исполнения, и зависит от года выпуска.

Вариант 1

Фотография

Блок под капотом фото

Схема

Схема блока под капотом

Обозначение схемы

180А Главная питающая бортовая сетевая электро цепь
260А Двигатель вентилятора радиатора
360А ABS/TCS — система и при определенных условиях дизельный двигатель
420А Зажигание
530А Обогреваемое ветровое стекло (левая часть)
630А Обогреваемое ветровое стекло (правая часть)
730А Система торможения с ABS (антиблокировочная система)
830А Обогреваемые сиденья, компрессор кондиционера
920А Модуль EEC, магнитный клапан холодного старта (дизель)
1020А Замок зажигания
113А Память EEC-модуля зажигания, Блок управления двигателем
1215А Звуковой сигнал и световая сигнализация
1315А Датчик Лямбда-зонда
1415А Электрический топливный насос (карбюраторный двигатель)
1510А Ближний свет справа
1610А Ближний свет слева
1710А Дальний свет справа
1810А Дальний свет слева

Реле

R1Реле дневных ходовых огней
R2Реле вентилятора системы охлаждения (высокая скорость)
R3Реле кондиционера
R4Реле муфты кондиционера
R5Реле вентилятора системы охлаждения (низкая скорость)
R6Реле стартера
R7Реле звукового сигнала
R8Реле топливного насоса
R9Реле ближнего света
R10Реле дальнего света
R11Главное реле
D1Диод для защиты от обратного тока

Вариант 2

форд мондео 2 блок под капотом

Схема

Схема блока под капотом вариант 2

Описание

1Реле топливного насоса
2Реле системы управления двигателем (бензин)
3Реле полностью открытого положения дроссельной заслонки (с кондиционером)
4Реле ближнего света фар
5Реле дальнего света фар
6Реле звукового сигнала
7Реле стартера
8Реле 2 электродвигателя вентилятора системы охлаждения
9Реле 1 электродвигателя вентилятора системы охлаждения
10Реле таймера обогревателя лобового стекла
11Реле системы освещения в дневное время
F1
F2Генератор
F3(20A) Дополнительный отопитель (Дизель)
F4(15A) Система управления двигателем (двухкомпонентная система топливоподачи Bi-fuel)
F5(15A) Система управления двигателем (двухкомпонентная система топливоподачи Bi-fuel)
F6(3A) Иммобилайзер (Дизель), система управления двигателем
F7(15A) Звуковой сигнал, указатели поворота
F8(5A) Система управления двигателем (двухкомпонентная система топливо подачи Bi-fuel)
F9(15A) Топливный насос
F10Управление двигателем
F11(20A) Реле системы освещения в дневное время (Скандинавские страны), система управления двигателем, подогреватель топлива
F12
F13(20A) Подогреваемый кислородный датчик
F14
F15(7,5A) Правая фара — ближний свет
F16(7,5A) Левая фара — ближний свет
F17(7,5A) Правая фара-дальний свет
F18(7,5A) Левая фара-дальний свет, комбинация приборов
F39(60A) Реле свечей накаливания
F40(20A) Замок зажигания, выключатель освещения (фары /противотуманные фары)
F41(20A) Управление двигателем
F42(40A) Электродвигатель вентилятора кондиционера /отопителя
F43
F44
F45(60A) Реле основных цепей зажигания
F46(30A) Обогреватель лобового стекла (правая сторона)
F47(30A) Обогреватель лобового стекла (левая сторона)
F48
F49(60A) Электродвигатели вентиляторов системы охлаждения
F50
F51(60A) ABS
F52(60A) Блок предохранителей реле-приборная панель 25, 27, 28, 36, реле обогревателя лобового стекла, реле ламп освещение салона

 

А если есть что добавить, пишите в комментарии.

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