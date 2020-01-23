Компактный автомобиль Ford Mondeo 2 го поколения выпускался в 1996, 1997, 1998, 1999 и 2000 году. На американском рынке продавались аналоги этой модели — Ford Contour и Mercury Mystique. В данной статье мы представим описание предохранителей и реле Форд Мондео 2 поколения со схемами блоков в которых они находятся и фото — примерами исполнения блоков. Отдельно выделим предохранитель отвечающий за прикуриватель.

В данной модели предусмотрены два основных блока с предохранителями и реле. Один расположен в салоне, другой под капотом.

Блок в салоне

Он находится под панелью приборов с левой стороны.

Фото — пример

Схема

Назначение предохранителей

19 7,5A Электропривод зеркала заднего вида на двери 20 10A Очиститель/ омыватель лобового стекла, очиститель омыватель заднего стекла 21 30A/40A Электропривод стеклоподъемников, блоку правления электроприводом люка 22 7,5A Электронный блок управления ABS 23 15A Указатели поворота, система активной подвески, система поддержания скорости, комбинация приборов, переключатель системы управления КПП, блок контроля исправности ламп, обогреватели форсунок омывателя лобового стекла, реле подогревателя топливного фильтра 24 15A Стоп-сигналы 25 20A Центральный замок, противоугонная система, диагностический разъем 26 20A Противотуманные фары 27 15A Прикуриватель 28 30AРеле насоса омывателя фар, электропривод сидений 29 30A Обогреватель заднего стекла 30 7,5A Система управления двигателем, комбинация приборов, вспомогательный блок сигнализации, часы/маршрутный компьютер 31 7,5А Подсветка комбинации приборов 32 7,5А Аудиосистема, Радио 33 7,5A Передние габариты — левые 34 7,5А Лампы освещения салона, часы, электропривод зеркал, привод открывания крышки багажника/задней двери 35 7,5A Передние габариты — правые 36 15A/30A Аудиосистема, усилитель выходного сигнала аудиосистемы 10А Подушки безопасности 37 30A Реле электродвигателя вентилятора отопителя 38 7,5A Подушка безопасности

За прикуриватель отвечает предохранитель номер 27 на 15А.

Реле

R12 Реле освещения салона

R13 Реле обогрева заднего стекла

R14 Реле вентилятора отопителя

R15 Реле стеклоочистителя

R16 Реле зажигания

D2 Диод для защиты от обратного тока

Блок под капотом

Он находится с левой стороны, рядом с аккумуляторной батареей. Возможно несколько вариантов его исполнения, и зависит от года выпуска.

Вариант 1

Фотография

Схема

Обозначение схемы

1 80А Главная питающая бортовая сетевая электро цепь 2 60А Двигатель вентилятора радиатора 3 60А ABS/TCS — система и при определенных условиях дизельный двигатель 4 20А Зажигание 5 30А Обогреваемое ветровое стекло (левая часть) 6 30А Обогреваемое ветровое стекло (правая часть) 7 30А Система торможения с ABS (антиблокировочная система) 8 30А Обогреваемые сиденья, компрессор кондиционера 9 20А Модуль EEC, магнитный клапан холодного старта (дизель) 10 20А Замок зажигания 11 3А Память EEC-модуля зажигания, Блок управления двигателем 12 15А Звуковой сигнал и световая сигнализация 13 15А Датчик Лямбда-зонда 14 15А Электрический топливный насос (карбюраторный двигатель) 15 10А Ближний свет справа 16 10А Ближний свет слева 17 10А Дальний свет справа 18 10А Дальний свет слева

Реле

R1 Реле дневных ходовых огней R2 Реле вентилятора системы охлаждения (высокая скорость) R3 Реле кондиционера R4 Реле муфты кондиционера R5 Реле вентилятора системы охлаждения (низкая скорость) R6 Реле стартера R7 Реле звукового сигнала R8 Реле топливного насоса R9 Реле ближнего света R10 Реле дальнего света R11 Главное реле D1 Диод для защиты от обратного тока

Вариант 2

Схема

Описание

1 Реле топливного насоса 2 Реле системы управления двигателем (бензин) 3 Реле полностью открытого положения дроссельной заслонки (с кондиционером) 4 Реле ближнего света фар 5 Реле дальнего света фар 6 Реле звукового сигнала 7 Реле стартера 8 Реле 2 электродвигателя вентилятора системы охлаждения 9 Реле 1 электродвигателя вентилятора системы охлаждения 10 Реле таймера обогревателя лобового стекла 11 Реле системы освещения в дневное время F1 — F2 Генератор F3 (20A) Дополнительный отопитель (Дизель) F4 (15A) Система управления двигателем (двухкомпонентная система топливоподачи Bi-fuel) F5 (15A) Система управления двигателем (двухкомпонентная система топливоподачи Bi-fuel) F6 (3A) Иммобилайзер (Дизель), система управления двигателем F7 (15A) Звуковой сигнал, указатели поворота F8 (5A) Система управления двигателем (двухкомпонентная система топливо подачи Bi-fuel) F9 (15A) Топливный насос F10 Управление двигателем F11 (20A) Реле системы освещения в дневное время (Скандинавские страны), система управления двигателем, подогреватель топлива F12 — F13 (20A) Подогреваемый кислородный датчик F14 — F15 (7,5A) Правая фара — ближний свет F16 (7,5A) Левая фара — ближний свет F17 (7,5A) Правая фара-дальний свет F18 (7,5A) Левая фара-дальний свет, комбинация приборов F39 (60A) Реле свечей накаливания F40 (20A) Замок зажигания, выключатель освещения (фары /противотуманные фары) F41 (20A) Управление двигателем F42 (40A) Электродвигатель вентилятора кондиционера /отопителя F43 — F44 — F45 (60A) Реле основных цепей зажигания F46 (30A) Обогреватель лобового стекла (правая сторона) F47 (30A) Обогреватель лобового стекла (левая сторона) F48 — F49 (60A) Электродвигатели вентиляторов системы охлаждения F50 — F51 (60A) ABS F52 (60A) Блок предохранителей реле-приборная панель 25, 27, 28, 36, реле обогревателя лобового стекла, реле ламп освещение салона

А если есть что добавить, пишите в комментарии.