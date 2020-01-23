Компактный автомобиль Ford Mondeo 2 го поколения выпускался в 1996, 1997, 1998, 1999 и 2000 году. На американском рынке продавались аналоги этой модели — Ford Contour и Mercury Mystique. В данной статье мы представим описание предохранителей и реле Форд Мондео 2 поколения со схемами блоков в которых они находятся и фото — примерами исполнения блоков. Отдельно выделим предохранитель отвечающий за прикуриватель.
В данной модели предусмотрены два основных блока с предохранителями и реле. Один расположен в салоне, другой под капотом.
Блок в салоне
Он находится под панелью приборов с левой стороны.
Фото — пример
Схема
Назначение предохранителей
|19
|7,5A Электропривод зеркала заднего вида на двери
|20
|10A Очиститель/ омыватель лобового стекла, очиститель омыватель заднего стекла
|21
|30A/40A Электропривод стеклоподъемников, блоку правления электроприводом люка
|22
|7,5A Электронный блок управления ABS
|23
|15A Указатели поворота, система активной подвески, система поддержания скорости, комбинация приборов, переключатель системы управления КПП, блок контроля исправности ламп, обогреватели форсунок омывателя лобового стекла, реле подогревателя топливного фильтра
|24
|15A Стоп-сигналы
|25
|20A Центральный замок, противоугонная система, диагностический разъем
|26
|20A Противотуманные фары
|27
|15A Прикуриватель
|28
|30AРеле насоса омывателя фар, электропривод сидений
|29
|30A Обогреватель заднего стекла
|30
|7,5A Система управления двигателем, комбинация приборов, вспомогательный блок сигнализации, часы/маршрутный компьютер
|31
|7,5А Подсветка комбинации приборов
|32
|7,5А Аудиосистема, Радио
|33
|7,5A Передние габариты — левые
|34
|7,5А Лампы освещения салона, часы, электропривод зеркал, привод открывания крышки багажника/задней двери
|35
|7,5A Передние габариты — правые
|36
|15A/30A Аудиосистема, усилитель выходного сигнала аудиосистемы 10А Подушки безопасности
|37
|30A Реле электродвигателя вентилятора отопителя
|38
|7,5A Подушка безопасности
За прикуриватель отвечает предохранитель номер 27 на 15А.
Реле
- R12 Реле освещения салона
- R13 Реле обогрева заднего стекла
- R14 Реле вентилятора отопителя
- R15 Реле стеклоочистителя
- R16 Реле зажигания
- D2 Диод для защиты от обратного тока
Блок под капотом
Он находится с левой стороны, рядом с аккумуляторной батареей. Возможно несколько вариантов его исполнения, и зависит от года выпуска.
Вариант 1
Фотография
Схема
Обозначение схемы
|1
|80А Главная питающая бортовая сетевая электро цепь
|2
|60А Двигатель вентилятора радиатора
|3
|60А ABS/TCS — система и при определенных условиях дизельный двигатель
|4
|20А Зажигание
|5
|30А Обогреваемое ветровое стекло (левая часть)
|6
|30А Обогреваемое ветровое стекло (правая часть)
|7
|30А Система торможения с ABS (антиблокировочная система)
|8
|30А Обогреваемые сиденья, компрессор кондиционера
|9
|20А Модуль EEC, магнитный клапан холодного старта (дизель)
|10
|20А Замок зажигания
|11
|3А Память EEC-модуля зажигания, Блок управления двигателем
|12
|15А Звуковой сигнал и световая сигнализация
|13
|15А Датчик Лямбда-зонда
|14
|15А Электрический топливный насос (карбюраторный двигатель)
|15
|10А Ближний свет справа
|16
|10А Ближний свет слева
|17
|10А Дальний свет справа
|18
|10А Дальний свет слева
Реле
|R1
|Реле дневных ходовых огней
|R2
|Реле вентилятора системы охлаждения (высокая скорость)
|R3
|Реле кондиционера
|R4
|Реле муфты кондиционера
|R5
|Реле вентилятора системы охлаждения (низкая скорость)
|R6
|Реле стартера
|R7
|Реле звукового сигнала
|R8
|Реле топливного насоса
|R9
|Реле ближнего света
|R10
|Реле дальнего света
|R11
|Главное реле
|D1
|Диод для защиты от обратного тока
Вариант 2
Схема
Описание
|1
|Реле топливного насоса
|2
|Реле системы управления двигателем (бензин)
|3
|Реле полностью открытого положения дроссельной заслонки (с кондиционером)
|4
|Реле ближнего света фар
|5
|Реле дальнего света фар
|6
|Реле звукового сигнала
|7
|Реле стартера
|8
|Реле 2 электродвигателя вентилятора системы охлаждения
|9
|Реле 1 электродвигателя вентилятора системы охлаждения
|10
|Реле таймера обогревателя лобового стекла
|11
|Реле системы освещения в дневное время
|F1
|—
|F2
|Генератор
|F3
|(20A) Дополнительный отопитель (Дизель)
|F4
|(15A) Система управления двигателем (двухкомпонентная система топливоподачи Bi-fuel)
|F5
|(15A) Система управления двигателем (двухкомпонентная система топливоподачи Bi-fuel)
|F6
|(3A) Иммобилайзер (Дизель), система управления двигателем
|F7
|(15A) Звуковой сигнал, указатели поворота
|F8
|(5A) Система управления двигателем (двухкомпонентная система топливо подачи Bi-fuel)
|F9
|(15A) Топливный насос
|F10
|Управление двигателем
|F11
|(20A) Реле системы освещения в дневное время (Скандинавские страны), система управления двигателем, подогреватель топлива
|F12
|—
|F13
|(20A) Подогреваемый кислородный датчик
|F14
|—
|F15
|(7,5A) Правая фара — ближний свет
|F16
|(7,5A) Левая фара — ближний свет
|F17
|(7,5A) Правая фара-дальний свет
|F18
|(7,5A) Левая фара-дальний свет, комбинация приборов
|F39
|(60A) Реле свечей накаливания
|F40
|(20A) Замок зажигания, выключатель освещения (фары /противотуманные фары)
|F41
|(20A) Управление двигателем
|F42
|(40A) Электродвигатель вентилятора кондиционера /отопителя
|F43
|—
|F44
|—
|F45
|(60A) Реле основных цепей зажигания
|F46
|(30A) Обогреватель лобового стекла (правая сторона)
|F47
|(30A) Обогреватель лобового стекла (левая сторона)
|F48
|—
|F49
|(60A) Электродвигатели вентиляторов системы охлаждения
|F50
|—
|F51
|(60A) ABS
|F52
|(60A) Блок предохранителей реле-приборная панель 25, 27, 28, 36, реле обогревателя лобового стекла, реле ламп освещение салона
А если есть что добавить, пишите в комментарии.